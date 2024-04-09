Giresunspor bu sezon evinde sadece 1 kez kazanabildi
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Tuzlaspor'a 3-0 yenilen Bitexen Giresunspor, bu sezon evinde oynadığı 14 maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Tuzlaspor'a 3-0 yenilen Bitexen Giresunspor, bu sezon evinde oynadığı 14 maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi.
Transfer yasağı nedeniyle sezona altyapı takviyeli genç kadroyla başlayan Karadeniz ekibinin, 28. haftada Erzurumspor FK deplasmanında alınan 2-1'lik mağlubiyetle bir alt lige düşmesi kesinleşmişti.
İstediği gibi bir sezon geçiremeyen yeşil-beyazlılar, iç sahada da arzu edilen sonuçları alamadı.
Kendi evinde geride kalan 29 haftada 14 karşılaşma oynayan Giresun ekibi, sadece Erzurumspor FK'yi 1-0 yenebilmeyi başardı.
Rakipleri önünde 3 kez sahadan beraberlikle ayrılan Bitexen Giresunspor, 10 maçı ise kaybetti.
Sezon boyunca evinde 2 kez gol kaydetme başarısı gösteren Karadeniz ekibi, Kocaelispor ve Erzurumspor FK karşısında birer kez gol sevinci yaşadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.