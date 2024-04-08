Bitexen Giresunspor-Tuzlaspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Tuzlaspor'a 3-0 mağlup olan Bitexen Giresunspor'da teknik direktör Serhat Güller, genç oyuncularının ellerinden geleni yaptığını söyledi.

Güller, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, genç bir kadro ile ligde mücadele etmeye çalıştıklarını belirtti.

Bireysel hatadan kaynaklı karşılaşmanın başında yedikleri golle geriye düştüklerini vurgulayan Güller, şöyle konuştu:

"Genç takımız. Kişisel hataların önüne geçmekte zorlanıyoruz. Yine kişisel hata yüzünden bir gol yedik. Rakibimiz 10 kişi kaldı. Bu andan itibaren gol pozisyonları da bulmaya çalıştık ama maalesef uzatma dakikalarında iki gol yiyerek mağlup olduk. Maçın sonucu bu değildi. Genç oyuncularım ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Daha iyi olacaklarını da düşünüyorum."