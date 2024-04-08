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        Bitexen Giresunspor-Tuzlaspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Tuzlaspor'a 3-0 mağlup olan Bitexen Giresunspor'da teknik direktör Serhat Güller, genç oyuncularının ellerinden geleni yaptığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 20:15 Güncelleme: 08.04.2024 - 20:15
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        Bitexen Giresunspor-Tuzlaspor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Tuzlaspor'a 3-0 mağlup olan Bitexen Giresunspor'da teknik direktör Serhat Güller, genç oyuncularının ellerinden geleni yaptığını söyledi.

        Güller, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, genç bir kadro ile ligde mücadele etmeye çalıştıklarını belirtti.

        Bireysel hatadan kaynaklı karşılaşmanın başında yedikleri golle geriye düştüklerini vurgulayan Güller, şöyle konuştu:

        "Genç takımız. Kişisel hataların önüne geçmekte zorlanıyoruz. Yine kişisel hata yüzünden bir gol yedik. Rakibimiz 10 kişi kaldı. Bu andan itibaren gol pozisyonları da bulmaya çalıştık ama maalesef uzatma dakikalarında iki gol yiyerek mağlup olduk. Maçın sonucu bu değildi. Genç oyuncularım ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Daha iyi olacaklarını da düşünüyorum."

        -Tuzlaspor cephesi

        Tuzlaspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün ise önemli bir 3 puan aldıklarını belirtti.

        Ligde konumları gereği çok zor bir maça çıktıklarına vurgu yapan İrtegün, şunları ifade etti:

        "​​​​​​​Kağıt üzerinde kolay gibi görünen bir maç olsa da çok zor geçti. İlk yarıda öne geçtik, 10 kişi kaldık. Sonuna kadar ayakta kalmayı başardık. Oyuncularım çok büyük bir mücadele verdi. Buradan çok önemli 3 puan ile ayrılıyoruz. Ligde 5 tane daha final maçımız var. Hata yapmak istemiyoruz."

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