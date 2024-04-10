Giresun'da bayramlaşma töreni düzenlendi

Giresun'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Valilikte düzenlenen törende Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Serdengeçti, burada yaptığı konuşmada, Giresunluların bayramını kutlayarak, "Ramazan ayını tüm Türkiye ve Müslüman coğrafyasında olduğu gibi Giresun'da da idrak ettik. Bayramımız kutlu, mübarek olsun. Ramazan Bayramı herkese esenlik getirsin." dedi.

Öte yandan Espiye ilçesinde de Ramazan Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.