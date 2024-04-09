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        Espiye'de bayramlaşma töreni düzenlendi

        Giresun'un Espiye ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 15:20 Güncelleme: 09.04.2024 - 15:20
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        Espiye'de bayramlaşma töreni düzenlendi
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        Giresun'un Espiye ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Kaymakamlıkta gerçekleştirilen törende Kaymakam Taner Tengir, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlarla bayramlaştı.

        Tengir ve beraberindekiler daha sonra şehit aileleri ve gaziler ile şehitlerin mezarlarını ziyaret etti.

        Tengir, gazetecilere, şehit ve gazi ailelerini yalnız bırakmamaya ve her daim onların yanlarında olmaya gayret gösterdiğini belirterek, "Şehitlerimizin fedakarlıklarını unutmak mümkün değil. Ne yaparsak yapalım, onların haklarını ödeyemeyiz. Vatan uğruna toprağa düşen bütün şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, değerli ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum." dedi.

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