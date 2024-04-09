Giresunspor Kulübü Yönetim Kurulu genel kurul kararı alıyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un kulüp başkanı Nahid Ramazan Yamak, en kısa zamanda genel kurul kararı alacaklarını bildirdi.

Yamak, yaptığı yazılı açıklamada, bugün köklü bir geçmişe sahip Giresunspor'un 57. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

Camia olarak zor günlerden geçtiklerine dikkati çeken Yamak, şöyle devam etti:

"Şunu bilmenizi isterim ki bu zorluklarla mücadele ederken yönetim kurulundaki arkadaşlarım ve ben hiçbir zaman Giresunspor'umuzu kişisel çıkarlarımız için kullanmadık, kendi ikbalimiz için kulübümüzü zor duruma sokmadık. Aksine maddi kaynakları tüketilmiş, yaratılan büyük borç yükünün neden olduğu sorunlar ile boğuşan kulübümüzü yaşatmak amacıyla çaba harcadık. Ancak mevcutta gerçekleşen durum, bizlerin verdiği mücadele ve özveri ile maalesef ters orantılı olarak gerçekleşmiştir."

Yamak, şunları kaydetti: "Bizim 1 yılda yaptığımız çalışmalarla topladığımız kadar daha bir kaynağın sağlanması durumunda Giresunspor'umuzun maddi olarak düzlüğe çıkması gerçekleşmiş olacaktır. Gelinen noktada yönetim kurulu olarak Giresunspor bayrağını daha ileriye taşıyacak insanların önünü açmak amacıyla mümkün olan en kısa sürede kongre kararı alacağımızı da belirtmek isteriz. Bizler göreve geldiğimizde karşılaştığımız elde edilemeyen sağlıklı mali verilerin aksine geçmişten farklı olarak kulübümüzün borç durumu, hesap ve defterleri şeffaflıkla tutulmuş olup, göreve gelecek olanlar için aynı şeffaflık ile bilgilerine sunulacaktır."

Giresunspor'un içinde bulunduğu durum ve süreçten yine camia ve taraftarlarla birlikte çıkacağını vurgulayan Yamak, şu değerlendirmede bulundu: "Çotanak Arma, kendine yapılanlara ve yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen hala ayakta ve hep ayakta durmaya devam edecektir. Bizler mücadele nedir iyi bilen bir şehrin ve ataların evlatları olarak, bu mücadeleyi de kazanacak güce ve inanca sahibiz. Ne mutlu bize ki takımını her şartta seven ve iyi gün, kötü gün ayırt etmeksizin armanın peşinden koşan Giresunspor sevdalıları var. Hep var olacaklar. Unutulmamalıdır ki sonuçlar, skorlar, ligler değişir ancak Giresunspor sevgisi ebedidir. Bu koşulsuz sevgiyle Giresunspor'umuz küllerinden yeniden doğacaktır."