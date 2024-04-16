Yağlıdere Belediye Meclisi ilk meclis toplantısını yaptı

Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği üyeliğine Hakan Akbulut, yedek üyeliğe Zekeriya Kayacı, plan ve bütçe komisyonuna Özcan Kır, Zekeriya Kayacı, Halit Kaya, belediye denetim komisyonuna Ayşe Birinci, Gökhan Türkmen ve Ahmet Özdemir seçildi.

Belediye Başkanı Yaşar İbaş başkanlığında belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda, yapılan oylamayla 1'inci başkan vekilliğine Özcan Kır, 2'nci başkan vekilliğine Gökhan Türkmen, yedek üyeliğe ise Zekeriya Kayacı seçildi.

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