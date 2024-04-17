Giresun'da fotoğraf sergisi açıldı

Giresun'un turizm açısından eşsiz güzelliklerinin bulunduğunu belirten Serdengeçti, yerli ve yabancı turistleri kenti keşfetmeye davet etti.

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