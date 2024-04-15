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        Giresun Ticaret Borsası Başkanı Bölük'ten TMO'nun fındık satış kararına destek

        Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hazma Bölük, TMO'nun fındık alım ve satış süreçlerinde doğru politika izlediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 18:23 Güncelleme: 15.04.2024 - 18:23
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        Giresun Ticaret Borsası Başkanı Bölük'ten TMO'nun fındık satış kararına destek
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        Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hazma Bölük, TMO'nun fındık alım ve satış süreçlerinde doğru politika izlediğini söyledi.

        Bölük, AA muhabirine, ofisin stoklarda bulunan yaklaşık 27 bin ton levant kalite kabuklu fındığı dün itibarıyla 2023 mahsulünün kilogramı 130 lira, 2022 mahsulünün kilogramı 124 liradan satışa çıkardığını anımsattı.

        Piyasanın ihtiyaçları göz önüne alındığında satış kararı, zamanı ve açıklanan fiyatların serbest piyasa dengesinin korunması noktasında memnuniyet verici olduğunu belirten Bölük, şunları kaydetti:

        "TMO fındıkta doğru politikalar izlemektedir. Piyasanın ihtiyacına göre satış ve açıklanan fiyat kararları doğrudur. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız, TMO yetkilileri ve ilgililere teşekkür ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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