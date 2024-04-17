Giresun'da su kanalına devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı
Giresun'un Keşap ilçesinde, minibüsün yol kenarındaki su kanalına devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.
Giresun'un Keşap ilçesinde, minibüsün yol kenarındaki su kanalına devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Güneyköy mevkisinde, Alp Tekin Delihüseyinoğlu'nun (39) kullandığı 28 ADD 597 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Kazada, sürücü ve beraberindeki Sümeyye (33), Abdullah Eymen (2) ve Meryem Delihüseyinoğlu (7) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı.
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