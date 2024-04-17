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        Giresun'da su kanalına devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı

        Giresun'un Keşap ilçesinde, minibüsün yol kenarındaki su kanalına devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 15:20 Güncelleme: 17.04.2024 - 15:20
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        Giresun'da su kanalına devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı
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        Giresun'un Keşap ilçesinde, minibüsün yol kenarındaki su kanalına devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

        Karadeniz Sahil Yolu'nun Güneyköy mevkisinde, Alp Tekin Delihüseyinoğlu'nun (39) kullandığı 28 ADD 597 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi.

        Kazada, sürücü ve beraberindeki Sümeyye (33), Abdullah Eymen (2) ve Meryem Delihüseyinoğlu (7) yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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