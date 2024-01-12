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        Espiye'de şehit babasının cenazesi defnedildi

        Giresunlu şehit jandarma er Hüseyin Tahmaz'ın babası Hacıbey Mahmut Tahmaz'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 14:45 Güncelleme: 12.01.2024 - 15:12
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        Espiye'de şehit babasının cenazesi defnedildi
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        Giresunlu şehit jandarma er Hüseyin Tahmaz'ın babası Hacıbey Mahmut Tahmaz'ın cenazesi toprağa verildi.

        Tedavi gördüğü hastanede vefat eden 90 yaşındaki Tahmaz için Ulu Cami'deki cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Taner Tengir, Belediye Başkanı Mustafa Karadere, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yahya Salih Koca, İlçe Emniyet Müdürü Yahya Arslan, İlçe Müftüsü Osman Gülbe, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Tahmaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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