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        Bulancak'ın iki mahallesinde doğalgaz altyapı çalışmaları tamamlandı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde iki mahallede doğalgaz altyapı çalışmaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 13:05 Güncelleme: 12.01.2024 - 13:09
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        Bulancak'ın iki mahallesinde doğalgaz altyapı çalışmaları tamamlandı
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        Giresun'un Bulancak ilçesinde iki mahallede doğalgaz altyapı çalışmaları tamamlandı.

        Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, gazetecilere, İsmetpaşa ve Toprakdeğirmeni mahallesinde doğalgaz çalışmaları sonrası cadde ve sokakların yenileneceğini söyledi.

        Abonelik işlemlerini tamamlayan vatandaşların hanelere bugünden itibaren doğalgaz verileceğini aktaran Yakar, şunları kaydetti:

        "Abonelik işlemlerinin hızlandırılması için işin bizzat takipçisi olmaya devam edeceğim. Bu iki mahallemizin de doğalgaz kullanmaya başlamasıyla ilçemizin tamamında yaygın olarak doğalgaz kullanımına geçilmiş olacaktır. Doğalgaz kullanımı konforunun yanında çevre kirliliğinin azaltılması anlamında da büyük katkı sağlayacaktır. İsmetpaşa ve Toprakdeğirmeni mahallerimize, ilçemize hayırlı olsun."

        Yakar, iki mahallede devam eden asfalt, küptaş, kilit parke ve aydınlatma çalışmalarının da hızla tamamlanacağını belirterek, "Her iki mahallemizi kapsayacak üstyapı çalışmaları için de 25 milyon liralık yatırım yapıyoruz. Cadde ve sokaklarımızı da ilmek ilmek işleyerek tüm ilçede olduğu gibi örnek, renkli ve farklı dokular ortaya koyuyoruz." dedi.

        Başkan Yakar, devam eden diğer çalışmalarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

        "Hamdi Uzunalioğlu Caddesi sıcak asfalt kaplanacak. Caddemizde 1500 metrelik çift taraflı modern aydınlatma direkleri ile ışık koridoru yapıyoruz. Yine hastane yolu olarak bilinen Dursun Sakallıoğlu ve Fikret Üstündağ caddelerimizi yeniliyoruz. Hastane bölgesinde iki yol arasında ihtiyacı karşılayacak otopark çalışmasını da önümüzdeki günlerde tamamlıyoruz. Bulancak için yorulmadan ve durmadan çalışarak yolumuza devam ediyoruz."

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