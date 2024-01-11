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        Giresun'da cezaevi firarisi saklandığı köy evinde yakalandı

        Giresun'da aranan cezaevi firarisi, saklandığı köy evinde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 13:00 Güncelleme: 11.01.2024 - 13:00
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        Giresun'da cezaevi firarisi saklandığı köy evinde yakalandı
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        Giresun'da aranan cezaevi firarisi, saklandığı köy evinde yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, akrabasını öldürme suçundan 26 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi A.K'yi yakalamak için özel ekip kurdu.

        Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu A.K'nin Bulancak ilçesindeki bir köyde saklandığını belirledi.

        Adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü saklandığı evde yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilen A.K'nin, yakalanmamak için sık sık kimlik, isim, kılık ve ikamet değiştirdiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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