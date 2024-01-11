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        Giresun'da dağcılık temalı fotoğraf sergisi açıldı

        Giresun'da, dağcılık temalı 39 fotoğrafın yer aldığı sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 14:07 Güncelleme: 11.01.2024 - 14:15
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        Giresun'da dağcılık temalı fotoğraf sergisi açıldı
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        Giresun'da, dağcılık temalı 39 fotoğrafın yer aldığı sergi açıldı.

        Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) İl Temsilciliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Can Akengin Sanat Galerisi'nde organize edilen sergide, fotoğrafların yanı sıra dağcılık ekipmanları da yer alıyor.

        TDF İl Temsilcisi Ahmet Kılıç, serginin dağcılık alanında farkındalık oluşturmak için düzenlendiğini söyledi.

        Sergide, TDF tarafından düzenlenen yarışmalardan elde edilen fotoğrafların yer aldığını belirten Kılıç, herkesi 13 Ocak'a kadar açık kalacak sergiye davet etti.

        Kırgızistan'ın Tanrı Dağları'nda buzul çukuruna düşerek hayatını kaybeden dağcı Dr. Hakan Güvenç ve yaşamını yitiren tüm dağcıları da anan Kılıç, TDF Başkanı Ersan Başar ve sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

        Açılış törenine, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Demirel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Ergün ve davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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