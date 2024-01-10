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        FETÖ hükümlüsü Giresun'da yakalandı

        Giresun'da, FETÖ üyeliği suçundan aranan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 13:19 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:19
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        FETÖ hükümlüsü Giresun'da yakalandı
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        Giresun'da, FETÖ üyeliği suçundan aranan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G, Piraziz ilçesinde saklandığı adreste gözaltına alındı.

        A.G, işlemlerin ardından cezaevine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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