Togg T10F'in rakipleri kimler?

Togg’un yeni modelinin gövde yapısı ‘Fastback’ nedir? Türkiye'nin otomobili Togg, sektörün büyük çoğunluğu sedan bir otomobil tanıtılmasını beklerken Las Vegas'ta gerçekleşen CES 2024'te sergilediği yeni modelinin gövde yapısı olan fastback (liftback) nedir, hangi modellere rakip oldu? Bu sınıfta Skoda Octavia, Peugeot, 408, Fiat Fastback, Citroen C4X, Renault Arkana gibi modeller yer alırken en ciddi rakip olarak elbette Tesla Model Y gözüküyor...

Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından olan CES 2024, Togg’un yeni ‘akıllı cihazı’nın tanıtıldığı merkez oldu. Son dönemde yalnızca teknoloji odaklı değil, mobilitenin de merkezi haline gelen CES’e üçüncü defa katılan Türkiye’nin otomobili Togg, daha önceden sinyallerini verdiği yeni modeli T10F’in ilk gösterimini Las Vegas’ta gerçekleştirdi.

Çoğu insanın sedan olarak tanıtılması beklenen yeni modelin ‘F’ takısı ile yani fastback olarak tanıtılması heyecan yarattı. Son dönemde birçok marka bu tip otomobilleri model aileleri arasında sunmaya başladı. Togg'un da hatchback modelinden vaz geçerek yalnızca sedan ve cross modellerle yoluna devam edeceğini açıkladığında kimi otomobil severler bir fastback modelin gelebileceğini düşünmüştü.

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FASTBACK NEDİR? Peki fastback tam olarak nedir? Yeni model kimlere rakip olacak? Fastback (Liftback) karoser, sedana göre daha sportif ve yuvarlatılmış çizgilere sahip olan, tavanından arka tamponuna kadar uzanan eğimli bir yapıya sahip olması ile ayrılıyor. Bu yuvarlatılmış çizgiler ve arkaya doğru uzanan bütüncül yapı yalnızca sportif bir görünüm kazandırmıyor. Aynı zamanda otomobilin arka camının tıpkı hatcback otomobillerde olduğu gibi arka bagaj kapağı ile birlikte açılmasına olanak tanıyor. Böylece sedan otomobillere göre kimi zaman rakamsal olarak daha küçük bagaja sahip olanlarda dahi daha rahat bir yükleme alanı suduğu gözlemleniyor. Fastback’in atası olarak ilk hatchback otomobiller gösterilebilir asında, neredeyse fastback olabilecek kadar yatay camlara sahip hatchback modeller gösterilebilir. Daha sonra Ford Mustang otomobillerde coupe tasarımı vurgulamak için arka cam ile birlikte açılan bagaj kapakları moda olurken, ilerleyen dönemde daha yüksek bagaj kapasitesi ihtiyacını karşılamak amaçlı olarak D segmenti ve C segmenti otomobillerde görülmeye başlandı.

REKLAM T10 F KİMLERE RAKİP OLACAK Rakiplerine gelirsek, elbette elektrikli bir otomobil olması dolayısıyla Togg T10F’in rakipleri olarak elektrikli otomobiller düşünülecektir ancak dönüşen otomotiv sektöründe pazar payını her geçen gün büyüten elektrikli otomobil dünyası içten yanmalılardan da müşteri çalarak büyüme elde ediyor. Hal böyle olunca Togg T10F’in 600 km’ye varan elektrikli menzili de düşünülecek olursa, içten yanmalı C-D segmenti sedan ve liftback modellerden de müşteri alabilecek bir model olarak gözüküyor. Son dönemde sıkça görülmeye başlanan 'fastback' tasarımın T10F'in sınıfındaki en iddialı rakiplerinden bir tanesi olarak Çekyalı üretici Skoda'nın Octavia modeli olarak gösterilebilir. Skoda, aynı grup içerisindeki VW Jetta ile aynı altyapıya sahip olmasına karşın fastback (liftback) yapıyı benimseyerek C segmentinde fark yaratmayı ve müşterileri kendisine çekmeyi başarmıştı. Benzer şekilde markanın D segmentindeki temsilcisi Superb de bu yapısıyla dikkat çeken modellerden. REKLAM Bunun yanı sıra markalar genellikle hafif yükseltilmiş modellerini fastback yapı ile sunmayı tercih ediyor. Bunlara Peugeot 408, Fiat Fastback, Citroen C4X, Renault Arkana gibi marka ve modeller örnek gösterilebilir.

Elbette elektrikli yapısıyla en önemli rakiplerinden bir tanesi de Tesla Model Y, hem yüksek yapısı hem de fastback tarzı ile en ciddi rakibi konumunda bulunan model olarak göze çarpıyor Elbette Togg T10F'in Türkiye'de piyasaya sürüleceği 2025 yılına kadar yeni marka ve modeller de pazara giriş yapabilir. Bu sınıf oldukça fazla marka ve modelden pay çalınabilecek iddialı bir alan olarak görülüyor.

600 KİLOMETREYE VARAN MENZİL Şu anda piyasadaki rakiplerinden en büyük farkının doğuştan elektrikli yapısı olan Togg T10F, tıpkı T10X gibi kullanıcıyı merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan ve uzaktan güncellemelerle sürekli gelişen ve yeni kalan bir cihaz. 2025 yılı içerisinde önce Türkiye’de sonra Avrupa pazarında kullanıcılarla buluşacak olan T10F, RWD (standart menzil arkadan itiş), RWD (uzun menzil arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere üç farklı teknik ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 (*) kilometreye varan menzillere sahip olacak. T10F’in 0-100 km/s hızlanması 4,6 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil (*) sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh’e çıkacak.