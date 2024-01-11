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        Giresun'da kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Giresun'un Eynesil ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 10:01 Güncelleme: 11.01.2024 - 10:01
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        Giresun'da kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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        Giresun'un Eynesil ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        D.K'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, Karadeniz Sahil Yolu'nun Gümüşçay Mahallesi mevkisinde Ercan Gül (31) yönetimindeki 28 TB 667 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü Gül, sağlık ekiplerince Eynesil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gül, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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