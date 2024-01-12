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        Ticaret borsalarında dört ayda 185 bin tonun üzerinde fındık satıldı

        Ticaret borsalarında geçen yılın ağustos-kasım döneminde 185 bin tonu aşkın fındık işlem gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 13:34 Güncelleme: 12.01.2024 - 13:34
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        Ticaret borsalarında dört ayda 185 bin tonun üzerinde fındık satıldı
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        Ticaret borsalarında geçen yılın ağustos-kasım döneminde 185 bin tonu aşkın fındık işlem gördü.

        Giresun Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

        Buna göre, bu yıl söz konusu aylar arasında borsalarda 185 bin 89 ton fındık satıldı.

        En fazla işlem 52 bin 97 tonla Sakarya'da yapıldı. Bu kenti, 34 bin 969 tonla Ordu, 22 bin 807 tonla Düzce/Bolu izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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