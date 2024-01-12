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        Bulancak'ta Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bağışçılarına plaket

        Bulancak Kaymakamı Ünal Koç, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışta bulunanlara plaket verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 13:13 Güncelleme: 12.01.2024 - 13:17
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        Bulancak'ta Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bağışçılarına plaket
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        Bulancak Kaymakamı Ünal Koç, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışta bulunanlara plaket verdi.

        Koç, Vakfın Bulancak İlçe Başkanlığı aracılığıyla bağışta bulunan Bulancak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mürsel Aktay, Yıldız Haber Gazetesi imtiyaz sahibi Ali Yıldız ve iş insanı Ömer Kurtoğlu'na plaket sundu.

        Vakfın Bulancak İlçe Başkanı Mustafa Aydın da desteklerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Aydın ve bağışçılar, daha sonra İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ersin Erkut'u makamında ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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