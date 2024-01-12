Bulancak'ta Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bağışçılarına plaket
Bulancak Kaymakamı Ünal Koç, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışta bulunanlara plaket verdi.
Bulancak Kaymakamı Ünal Koç, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışta bulunanlara plaket verdi.
Koç, Vakfın Bulancak İlçe Başkanlığı aracılığıyla bağışta bulunan Bulancak Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mürsel Aktay, Yıldız Haber Gazetesi imtiyaz sahibi Ali Yıldız ve iş insanı Ömer Kurtoğlu'na plaket sundu.
Vakfın Bulancak İlçe Başkanı Mustafa Aydın da desteklerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Aydın ve bağışçılar, daha sonra İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ersin Erkut'u makamında ziyaret etti.
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