GÜNCELLEME - Giresun'da akrabasını öldüren kişi tutuklandı
Giresun'da çıkan kavgada akrabasını bıçakla öldüren kişi tutuklandı.
Giresun'da çıkan kavgada akrabasını bıçakla öldüren kişi tutuklandı.
Merkeze bağlı Akçalı köyünde, Veysel Alkan (67) ile akrabası A.İ. (29) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.İ, Alkan'ı bıçakladı. Alkan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.İ, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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