Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        GÜNCELLEME - Giresun'da akrabasını öldüren kişi tutuklandı

        Giresun'da çıkan kavgada akrabasını bıçakla öldüren kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 20:11 Güncelleme: 22.05.2024 - 20:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Giresun'da akrabasını öldüren kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'da çıkan kavgada akrabasını bıçakla öldüren kişi tutuklandı.

        Merkeze bağlı Akçalı köyünde, Veysel Alkan (67) ile akrabası A.İ. (29) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.İ, Alkan'ı bıçakladı. Alkan, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.İ, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'X' Türkiye'ye temsilci atadı
        'X' Türkiye'ye temsilci atadı
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        "Tarihi Ermenistan arayışını durdurmalıyız"
        "Tarihi Ermenistan arayışını durdurmalıyız"
        "Şampiyon olursak adaylıktan çekilirim"
        "Şampiyon olursak adaylıktan çekilirim"
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Halka arz şirketi nasıl geliştirdi?
        Halka arz şirketi nasıl geliştirdi?
        "Şampiyon olacağımıza inanıyorum"
        "Şampiyon olacağımıza inanıyorum"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bu kez sanık bir avukat: Evet, ben bir suç işledim
        Bu kez sanık bir avukat: Evet, ben bir suç işledim
        Otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldü
        Otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk öldü
        Depresyonun sebebi DNA'daki gizli virüsler olabilir
        Depresyonun sebebi DNA'daki gizli virüsler olabilir
        Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu'ndaki 5 katlı binayı kaptırdı
        Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu'ndaki 5 katlı binayı kaptırdı
        KKTC'de enflasyon ve açlık sınırı ne kadar?
        KKTC'de enflasyon ve açlık sınırı ne kadar?
        Vicdan azabı yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı
        Vicdan azabı yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı
        Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
        Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar

        Benzer Haberler

        Sopayla döverek öldürüp, cesedini uçuruma attılar
        Sopayla döverek öldürüp, cesedini uçuruma attılar
        CHP Giresun Milletvekili Gezmiş, rafting finallerinde başarılı olan öğrenci...
        CHP Giresun Milletvekili Gezmiş, rafting finallerinde başarılı olan öğrenci...
        Giresun'un yeşil lezzetleri gastronomi festivali yapılacak
        Giresun'un yeşil lezzetleri gastronomi festivali yapılacak
        Espiye'de hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı
        Espiye'de hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı
        Dayısını bıçaklayarak öldürdü
        Dayısını bıçaklayarak öldürdü
        Giresun'da bir kişi akrabasını bıçaklayarak öldürdü
        Giresun'da bir kişi akrabasını bıçaklayarak öldürdü