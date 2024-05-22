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        Dayısını bıçaklayarak öldürdü

        GİRESUN'da Veysel Alkan (67), tartıştığı yeğeni Ali İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 13:37 Güncelleme: 22.05.2024 - 13:40
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        Dayısını bıçaklayarak öldürdü
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        GİRESUN’da Veysel Alkan (67), tartıştığı yeğeni Ali İ. (29) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

        Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezine bağlı Akçalı köyünde meydana geldi. Köy evinde Veysel Alkan ile yeğeni Ali İ. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali İ., bıçakla Alkan'ı yaralayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde kanlar içinde yerde yatan Alkan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Ali İ., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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