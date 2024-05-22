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        Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Akkiraz, Başkan Karadere'yi ziyaret etti

        Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 11:02 Güncelleme: 22.05.2024 - 11:02
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        Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Akkiraz, Başkan Karadere'yi ziyaret etti
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        Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere'yi ziyaret etti.

        Akkiraz, ziyarette, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde belediye başkanı seçilen Karadere'ye görevinde başarılar diledi.

        Karadere ise ziyaretinden dolayı Akkiraz'a teşekkür ederek,"Bugün Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Zeynel Abidin Akkiraz bizleri ziyaret ettiler. Kendileriyle gerçekleştirdiğimiz samimi sohbet, dostluğumuzu daha da pekiştirdi. Giresun Başsavcımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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