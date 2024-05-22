Giresun'un yeşil lezzetleri gastronomi festivali yapılacak

Giresun Valiliği, Giresun Belediyesi, Giresun Ticaret Odası ve Giresun Ticaret Borsası'nın da destek olduğu festivalde halk oyunları gösterileri sergilenip ve konserler verilecek.

Şeflerin geleneksel tariflerle hazırladıkları yemekleri katılımcılara sunacağı festivalde, ziyaretçiler bu lezzetlerin hikayelerini ve yapım süreçlerini öğrenme fırsatı bulacak.

Giresun Turizm Tanıtma Platformunca 25 Haziran Cumartesi günü Atatürk Meydanı'nda organize edilecek festivalde ünlü şefler tarafından yemek gösterileri yapılacak.

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