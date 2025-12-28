Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Prolift Giresun Sanayispor'u 2-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 16:21 Güncelleme: 28.12.2025 - 16:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Prolift Giresun Sanayispor'u 2-0 yendi.

        Giresun 75. Yıl Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısında bordo-mavili ekip, Katrina Bioqkaj'ın golüyle 1-0 öne geçti.

        Trabzonspor, ikinci yarıda Donjeta Halilaj'ın attığı golle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Otel odasında kalaşnikof bulundu!
        Otel odasında kalaşnikof bulundu!
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        Baharatların çiçek hali
        Baharatların çiçek hali
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor

        Benzer Haberler

        Giresun'da 286 manda işletmesine 12,3 milyon TL destek
        Giresun'da 286 manda işletmesine 12,3 milyon TL destek
        Giresun'da kar engeli: 39 köy yolu ulaşıma kapandı
        Giresun'da kar engeli: 39 köy yolu ulaşıma kapandı
        Giresun'da 100 yaşlının sağlık durumu akıllı bilekliklerle izlenecek
        Giresun'da 100 yaşlının sağlık durumu akıllı bilekliklerle izlenecek
        Yaşlı nüfusu yüksek olan Giresun'da yaşlılara yönelik akıllı bileklik uygul...
        Yaşlı nüfusu yüksek olan Giresun'da yaşlılara yönelik akıllı bileklik uygul...
        Türk fındığı Hindistan'da tüketicilerle buluşturuldu
        Türk fındığı Hindistan'da tüketicilerle buluşturuldu
        Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti
        Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti