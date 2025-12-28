Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Prolift Giresun Sanayispor'u 2-0 yendi.
Giresun 75. Yıl Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısında bordo-mavili ekip, Katrina Bioqkaj'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Trabzonspor, ikinci yarıda Donjeta Halilaj'ın attığı golle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
