Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da 100 yaşlının sağlık durumu akıllı bilekliklerle izlenecek

        Giresun'da uygulanan "El Öpenleriniz Çok Olsun" projesi kapsamında yalnız yaşayan 100 yaşlının sağlık durumları akıllı bilekliklerle takip edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 16:34 Güncelleme: 26.12.2025 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da 100 yaşlının sağlık durumu akıllı bilekliklerle izlenecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun'da uygulanan "El Öpenleriniz Çok Olsun" projesi kapsamında yalnız yaşayan 100 yaşlının sağlık durumları akıllı bilekliklerle takip edilecek.

        İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen, Giresun Valiliği koordinesinde Giresun Kalkınmayı Destekleme Derneğince uygulanan projenin tanıtımı için valilikte program düzenlendi.

        Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, burada yaptığı konuşmada, projenin kent için önemli olduğunu, şehirdeki nüfusun üçte ikisini emeklilerin oluşturduğunu söyledi.

        Herkesin birer yaşlı adayı olduğunu belirten Serdengeçti, "Bu projeyi, hiç sönmeyen ve her an evi gözetleyen bir fener gibi düşünebiliriz. Yaşlılarımız ne kadar uzak veya yalnız olurlarsa olsunlar, bu dijital fener sayesinde devletin ve sevdiklerinin gözetimi altında güvende kalacaklar." dedi.

        Konuşmanın ardından Serdengeçti, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can ve Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Yakınoğlu, 100 akıllı bilekliği vatandaşlara dağıttı.

        Akıllı bilekliklerle yaşlı kişilerin hayati bulguları ve durumları tek bir merkezden izlenebilecek. Cihazlar entegre edildikleri sistem ile tansiyon, nabız, kandaki oksijen seviyesi gibi sağlık verilerini ölçmenin yanı sıra düşme ve hareketsizlik durumlarında ise uyarı verecek.

        Projeyle kentte yalnız yaşayan yaşlıların hem fiziksel güvenliklerinin sağlanması hem de sosyal izolasyonlarının azaltılması hedefleniyor.

        Öte yandan, proje kapsamında 100 gönüllü kamu personelinin eşleştirildikleri yaşlıları ayda en az iki kez evlerinde ziyaret edeceği ve haftada bir kez telefonla sosyal destek sağlayacakları belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        Ağabeyini kalbinden bıçakladı! Katil kardeşten ilk ifade!
        Ağabeyini kalbinden bıçakladı! Katil kardeşten ilk ifade!
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Mısır'dan Netanyahu'ya suçlama: Bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor
        Mısır'dan Netanyahu'ya suçlama: Bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Ortaya Onyedika!
        Ortaya Onyedika!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu

        Benzer Haberler

        Yaşlı nüfusu yüksek olan Giresun'da yaşlılara yönelik akıllı bileklik uygul...
        Yaşlı nüfusu yüksek olan Giresun'da yaşlılara yönelik akıllı bileklik uygul...
        Türk fındığı Hindistan'da tüketicilerle buluşturuldu
        Türk fındığı Hindistan'da tüketicilerle buluşturuldu
        Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti
        Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti
        Giresun'dan kısa kısa
        Giresun'dan kısa kısa
        Kargayı atmacanın pençelerinden yoldan geçen vatandaşlar kurtardı
        Kargayı atmacanın pençelerinden yoldan geçen vatandaşlar kurtardı
        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig