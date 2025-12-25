Habertürk
        Giresun'dan kısa kısa

        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, TOBB Abacıbükü İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Giriş: 25.12.2025 - 15:27 Güncelleme: 25.12.2025 - 15:27
        Giresun'dan kısa kısa
        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, TOBB Abacıbükü İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Ziyarette öğrencilerle sınıflarında bir araya gelen Vali Serdengeçti, çocuklarla bir süre sohbet etti.

        Serdengeçti, daha sonra okul idareci ve öğretmenleriyle görüştü.

        - Voleybol ve karate turnuvaları düzenlendi

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Okul Sporları Karate Gençler A-B Mahalli Müsabakaları, Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonunda gerçekleştirildi.

        Başarılı olan sporcular 21-22 Şubat tarihlerinde Tokat'ta düzenlenecek grup müsabakalarında Giresun'u temsil etme hakkı kazandı.

        Okul Sporları Küçük Erkekler Voleybol turnuvası ise 23-25 Aralık tarihleri arasında 19 Eylül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

        İl birincisi olan takım 18-21 Şubat 2026 tarihleri arasında düzenlenecek grup müsabakalarında Giresun'u temsil edecek.

        - Regaip Kandili programı gerçekleştirildi

        Espiye Eyüp Sultan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerince Regaip Kandili programı düzenlendi.

        Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, ilahi dinletisi sunuldu.

        Öte yandan okuldaki 50 öğrenciye Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

