        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Espiye'den kısa kısa

        Giresun'un Espiye ilçesinde caddelerde aydınlatma çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 16:37 Güncelleme: 23.12.2025 - 16:37
        Espiye'den kısa kısa
        Giresun'un Espiye ilçesinde caddelerde aydınlatma çalışması yapıldı.

        Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, gazetecilere, Gazi Mustafa Kemal, 23 Nisan ve Kemal Şahan caddelerinin aydınlatma sistemlerinin yenilendiğini söyledi.

        Aydınlatmanın güvenlikten şehir görünümüne çok sayıda etkisinin olduğunu belirten Karadere, bu tarz çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

        Espiye Müftülüğünce de "Ezanı Güzel Okuma Kursu" açıldı.

        Toplam ​​​​​​​4 hafta sürecek kursta ses eğitimi, nefes kullanımı ve farklı makamlarda ezan okuma alışkanlıkları konularında eğitimler verilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

