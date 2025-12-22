Habertürk
        Giresun'dan kısa kısa

        Giresun'un Güce ilçesinde kış tedbirlerine ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 15:22 Güncelleme: 22.12.2025 - 15:22
        Giresun'dan kısa kısa
        Giresun'un Güce ilçesinde kış tedbirlerine ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı.

        Kaymakam Ali Can Uludağ, kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, vatandaşların yaşaması muhtemel sıkıntıları bertaraf etmek için çalışacaklarını söyledi.

        Trafiğin güvenli ve sağlıklı bir şekilde işlemesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının önemini vurgulayan Uludağ, ulaşım, eğitim, sağlık, elektrik ve sosyal hizmetler gibi kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesi için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

        Öte yandan, Güce İlçe Emniyet Amirliğine atanan Muhammed Enes Akdere görevine başladı.

        Akdere, kendisini ziyaret eden gazetecilere, halkın can ve mal güvenliği için görevlerini en iyi şekilde yerine getireceklerini kaydetti.

        - Espiye'de Şehit Piyade Sözleşmeli Er Murat Şahin anıldı

        Hakkari'de 19 Nisan 2019'da şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Murat Şahin, Espiye'de anıldı.

        İlçe Müftülüğü görevlilerince şehidin ailesinin evinde Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

        Diğer yandan Espiye-Ericek grup yolunda yol genişletme, istinat duvarı ve menfez çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

        - Görele'de yeni yıl çarşısı açıldı

        Görele Belediyesince yerel üretimi desteklemek ve kadınların ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yeni yıl çarşısı kuruldu.

        Hayrullah Koç Parkı'ndaki açılış programında konuşan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, yaptığı konuşmada, her zaman üretenin ve emekçinin yanında olduklarını belirterek, kadınların ev ekonomilerine destek sağlamayı amaçladıklarını aktardı.

        ​Yeni yıl çarşısı 30 Aralık Salı gününe kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

