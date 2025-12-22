Giresun'dan kısa kısa

Giresun'un Güce ilçesinde kış tedbirlerine ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı.

Kaymakam Ali Can Uludağ, kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, vatandaşların yaşaması muhtemel sıkıntıları bertaraf etmek için çalışacaklarını söyledi.

Trafiğin güvenli ve sağlıklı bir şekilde işlemesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının önemini vurgulayan Uludağ, ulaşım, eğitim, sağlık, elektrik ve sosyal hizmetler gibi kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesi için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Öte yandan, Güce İlçe Emniyet Amirliğine atanan Muhammed Enes Akdere görevine başladı.

Akdere, kendisini ziyaret eden gazetecilere, halkın can ve mal güvenliği için görevlerini en iyi şekilde yerine getireceklerini kaydetti.

- Espiye'de Şehit Piyade Sözleşmeli Er Murat Şahin anıldı

Hakkari'de 19 Nisan 2019'da şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Murat Şahin, Espiye'de anıldı.