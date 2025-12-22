Habertürk
        Güce'de şehitlere vefa yürüyüşü düzenlendi

        Güce'de şehitlere vefa yürüyüşü düzenlendi

        Giresun'un Güce ilçesinde şehitlere saygı ve vefa yürüyüşü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 10:24 Güncelleme: 22.12.2025 - 10:24
        Güce'de şehitlere vefa yürüyüşü düzenlendi
        Giresun'un Güce ilçesinde şehitlere saygı ve vefa yürüyüşü yapıldı.

        Osmanlı-Rus Savaşı'nda Harşit savunmasının yapıldığı alanlardan Şaban Kalesi'nde şehit düşen askerleri anmak için Giresun Doğa Sporları Spor Kulübünce (GİDOSK) düzenlenen yürüyüş Henküllü Tepesi'nden başladı.

        Katılımcılar Soğukpınar Mahallesi, Boz mevkisi ve eski göç yolundan Şaban Kalesi'ne ulaştı. Burada dualar edilerek gönderdeki bayrak değiştirildi.

        Etkinliğe katılan Kaymakam Ali Can Uludağ, yaptığı konuşmada, vatanın her köşesinde ataların fedakarlıklarının bulunduğunu vurguladı.

        Harşit savunması sırasında Şaban Kale'sinin kilit rolüne işaret eden Uludağ, "Şehitlerimizin aziz hatıralarını barındıran siperler ve şehit mezarları arasında attığımız her adım, bizlere vatanımızın nasıl bir fedakarlıkla korunduğunu bir kez daha hatırlattı." dedi.

        GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç ise şehitlerin anısı için gerçekleştirdikleri etkinliği gelecek yıllarda da devam ettirmek istediklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

