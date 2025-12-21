Giresun'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Giresun'un Tirebolu ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Giresun'un Tirebolu ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Şerif K. (71) idaresindeki tır ile Galip D. yönetimindeki otomobil, Tirebolu-Doğankent kara yolunda çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile beraberindeki Gülcan D. (52), Dilara Elmas Y. (29) yaşamını yitirdi, tır sürücüsü ise yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.