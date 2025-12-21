Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Giresun'un Tirebolu ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 10:53 Güncelleme: 21.12.2025 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun'un Tirebolu ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Şerif K. (71) idaresindeki tır ile Galip D. yönetimindeki otomobil, Tirebolu-Doğankent kara yolunda çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü ile beraberindeki Gülcan D. (52), Dilara Elmas Y. (29) yaşamını yitirdi, tır sürücüsü ise yaralandı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dehşete düşürdü! Önce öldürmüş sonra çorba içmeye gitmiş!
        Dehşete düşürdü! Önce öldürmüş sonra çorba içmeye gitmiş!
        Hizmetçisi katili çıktı! 'Domuz bağı' cinayetinde amansız takip!
        Hizmetçisi katili çıktı! 'Domuz bağı' cinayetinde amansız takip!
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Çanakkale'de 'ters yön' faciası: 5 ölü, 1 yaralı
        Çanakkale'de 'ters yön' faciası: 5 ölü, 1 yaralı
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        "Attığı gol kalite koktu!"
        "Attığı gol kalite koktu!"
        Yerel şiddetli sağanak! Sel ve su baskını riski!
        Yerel şiddetli sağanak! Sel ve su baskını riski!
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        Mezarlığa park etmiş otomobilde iki genç ölü bulundu
        Mezarlığa park etmiş otomobilde iki genç ölü bulundu
        Güllü'nün kızından ilk röportaj
        Güllü'nün kızından ilk röportaj
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu

        Benzer Haberler

        Otomobil ile TIR çarpıştı; 3 ölü, 1 yaralı
        Otomobil ile TIR çarpıştı; 3 ölü, 1 yaralı
        Giresun'da trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı
        Giresun'da trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı
        Giresun'da trafik kazasında hayatını kaybeden bekçi toprağa verildi
        Giresun'da trafik kazasında hayatını kaybeden bekçi toprağa verildi
        Giresun'da otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu ölen bekçinin cenazes...
        Giresun'da otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu ölen bekçinin cenazes...
        Van'da rahatsızlanarak hayatını kaybeden asker, memleketi Giresun'da toprağ...
        Van'da rahatsızlanarak hayatını kaybeden asker, memleketi Giresun'da toprağ...
        Rahatsızlanarak vefat eden asker memleketi Giresun'da toprağa verildi
        Rahatsızlanarak vefat eden asker memleketi Giresun'da toprağa verildi