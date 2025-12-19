Habertürk
Habertürk
        Giresun Haberleri

        Rahatsızlanarak vefat eden asker memleketi Giresun'da toprağa verildi

        Van'da askerlik görevinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden Piyade Er Semih Aydın'ın (24) cenazesi memleketi Giresun'da defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        19.12.2025 - 14:07
        Rahatsızlanarak vefat eden asker memleketi Giresun'da toprağa verildi
        Van'da askerlik görevinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden Piyade Er Semih Aydın'ın (24) cenazesi memleketi Giresun'da defnedildi.

        Van 6. Hudut Tugay Komutanlığında görevli Aydın, geçirdiği rahatsızlığının ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Aydın için Keşap ilçesindeki Yeni Cami'de düzenlenen törene, Aydın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Giresun Belediye Başkan Fuat Köse, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

        İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın kıldırdığı namazın ardından Aydın'ın cenazesi Uğurca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

