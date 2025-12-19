Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da dere yatağına devrilen otomobildeki bekçi öldü

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu bir bekçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 01:24 Güncelleme: 19.12.2025 - 01:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da dere yatağına devrilen otomobildeki bekçi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun'un Yağlıdere ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu bir bekçi hayatını kaybetti.

        Hüsrev Ç. (35) idaresindeki otomobil, Yağlıdere-Espiye kara yolunun Hacımahmutlu köyü mevkisinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yaşamını yitirdiği belirlenen Hüsrev Ç'nin cenazesi Yağlıdere Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Hüsrev Ç'nin Yağlıdere İlçe Emniyet Amirliğinde bekçi olarak görev yaptığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Samsunspor ilk 8 biletini yaktı!
        Samsunspor ilk 8 biletini yaktı!
        Tunç: F-16'larımız tarafından düşürüldü, küçük parçalara ayrıldı
        Tunç: F-16'larımız tarafından düşürüldü, küçük parçalara ayrıldı
        Gain soruşturmasında 3 tutuklama
        Gain soruşturmasında 3 tutuklama
        Okan Buruk'tan TFF'ye çağrı!
        Okan Buruk'tan TFF'ye çağrı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD'den Tayvan'a 11 milyar dolarlık silah satışı
        ABD'den Tayvan'a 11 milyar dolarlık silah satışı
        Galatasaray kupaya galibiyetle başladı!
        Galatasaray kupaya galibiyetle başladı!
        Rutte güvenlik garantilerinin önemini vurguladı
        Rutte güvenlik garantilerinin önemini vurguladı
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Kartal'ın soluna Piton!
        Kartal'ın soluna Piton!
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler

        Benzer Haberler

        Yağlıdere'de trafik kazasında bekçi hayatını kaybetti
        Yağlıdere'de trafik kazasında bekçi hayatını kaybetti
        Yaylada mahsur kalan vatandaşların belediye ekipleri kurtardı
        Yaylada mahsur kalan vatandaşların belediye ekipleri kurtardı
        Giresun'dan kısa kısa
        Giresun'dan kısa kısa
        AK Parti Giresun İl Başkanı Yılmaz, kentteki çalışmaları değerlendirdi
        AK Parti Giresun İl Başkanı Yılmaz, kentteki çalışmaları değerlendirdi
        Kış turizmi için yayla yolları açık tutuluyor
        Kış turizmi için yayla yolları açık tutuluyor
        Tarihi değirmenler dönüyor, mısır unu gurbet yollarına çıkıyor
        Tarihi değirmenler dönüyor, mısır unu gurbet yollarına çıkıyor