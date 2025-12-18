Habertürk
        Giresun'dan kısa kısa

        Giresun'da "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" finali gerçekleştirildi.

        Giriş: 18.12.2025 - 17:12 Güncelleme: 18.12.2025 - 17:12
        Giresun'dan kısa kısa
        Giresun'da "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" finali gerçekleştirildi.

        Espiye Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda organize edilen yarışma finalinde Bulancak Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Adem Şenel il birincisi, Eynesil Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Enes İncekara ikinci ve Giresun Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ebrar Muhammet İmat üçüncü oldu.

        İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ağabey Tanış, dereceye giren öğrencilere katılım belgesi ile çeşitli hediyeler verdi.

        Yarışmanın birincisi Adem Şenel, "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" bölge finalinde Giresun'u temsil edecek.

        - Yağlıdere'de voleybol turnuvası düzenlendi

        Yağlıdere ilçesinde Giresun 1. Amatör Küme takımlarından Yağlıderespor'un eski başkan ve futbolcusu merhum Mustafa Bülent Kılıç anısına voleybol halk turnuvası düzenlendi.

        Gençlik Spor İlçe Müdürü Adem Albayrak, gazetecilere, voleybolun ilçede sevilen bir spor dalı olduğunu söyledi.

        Düzenlendikleri turnuvada 8 takımın mücadele ettiğini belirten Albayrak, bu tür etkinliklerin halkın birlik ve beraberliğine katkı sunduğunu kaydetti.

        Öte yandan, Aile Yılı etkinlikleri kapsamında Anadolu İmam Hatip Lisesinde kadına şiddet konulu konferans düzenlendi.

        Kadına yönelik şiddete neden olan unsurlara değinilen konferansta, "toplumsal cinsiyet eşitsizliği" ve "kültürlerin kadına yüklediği geleneksel roller" konuları ele alındı.

        Konferansa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Hekim, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

