Giresun'da kaldırımlardaki duba ve reklam panoları kaldırıldı

Giresun Belediyesi ekipleri, kaldırım ve yol kenarlarına konulan reklam panoları, bayrak, flama ve duba gibi malzemeleri topladı.

Giresun Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, Fatih ve İnönü Caddesi'nde, işyerlerinin önüne araç park edilmesini engellemek için konulan malzemelerin toplandığı belirtildi.

İşgalin tekrarlanması halinde yasada belirtilen para cezasının uygulanacağı, kamuya açık alanların bireysel olarak işgal edilmesinin yasal olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, yaşanan işgallerin hem araç trafiğini hem de yaya ulaşımını olumsuz yönde etkilediğinin altı çizildi.