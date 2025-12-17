Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da kaldırımlardaki duba ve reklam panoları kaldırıldı

        Giresun Belediyesi ekipleri, kaldırım ve yol kenarlarına konulan reklam panoları, bayrak, flama ve duba gibi malzemeleri topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 15:37 Güncelleme: 17.12.2025 - 15:37
        Giresun'da kaldırımlardaki duba ve reklam panoları kaldırıldı
        Giresun Belediyesi ekipleri, kaldırım ve yol kenarlarına konulan reklam panoları, bayrak, flama ve duba gibi malzemeleri topladı.

        Giresun Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, Fatih ve İnönü Caddesi'nde, işyerlerinin önüne araç park edilmesini engellemek için konulan malzemelerin toplandığı belirtildi.

        İşgalin tekrarlanması halinde yasada belirtilen para cezasının uygulanacağı, kamuya açık alanların bireysel olarak işgal edilmesinin yasal olmadığı vurgulandı.

        Açıklamada, yaşanan işgallerin hem araç trafiğini hem de yaya ulaşımını olumsuz yönde etkilediğinin altı çizildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

