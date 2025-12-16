Giresun'da kadın kooperatiflerinin ürün işleme ve pazarlama kapasitesi artırılacak

Giresun'da, Kadın Kooperatiflerinin Ürün İşleme ve Pazarlama Kapasitesinin Artırılması Projesi hayata geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca finanse edilen proje kapsamında, Doğankent, Tamzara, Kovanlık ve Piraziz kadın kooperatifleri ile Ortakbahçe Girişimi Üretim ve İşletme Kadın Kooperatifine alet, makine ve ekipman desteği verilecek.

Makine ve ekipmanların yüzde 90'ının proje kaynaklarından, geriye kalan yüzde 10'u ise kooperatiflerce katkı payı bedeli olarak finanse edilecek. Pojenin hibe sözleşmeleri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ensar Yılmaz ve kooperatif başkanlarınca imzalandı.

Projeyle kadınların ekonomik hayatta daha aktif rol almalarının sağlanacağını vurgulayan Yılmaz, yöresel ürünlerin işlenmesi ve katma değerinin artırılmasının bölge ekonomisine katkı vereceğini kaydetti.