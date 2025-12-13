Habertürk
        Giresun'da uçuruma düşen cipteki 5 kişi yaralandı

        Giresun'da uçuruma düşen cipteki 5 kişi yaralandı

        Giresun'un Dereli ilçesinde cipin uçuruma düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 20:31 Güncelleme: 13.12.2025 - 20:31
        Giresun'da uçuruma düşen cipteki 5 kişi yaralandı
        Giresun'un Dereli ilçesinde cipin uçuruma düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Hasan E. (37) idaresindeki cip, ilçenin Kümbet Yaylası'nda kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan Özge E. (39), Betül E. (30), Ayşe E. (55) ve Osman Barlas E. (1) yaralandı.

        Ekiplerce bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

