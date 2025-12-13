Habertürk
        Giresun Haberleri

        Giresun'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Giresun'un Görele ilçesinde otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü yaralandı.

        Giriş: 13.12.2025 - 18:05 Güncelleme: 13.12.2025 - 18:05
        Giresun'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Giresun'un Görele ilçesinde otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü yaralandı.

        Karadeniz Sahil Yolu'nun hastane kavşağı mevkisinde S.M. idaresindeki 55 AEY 564 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı.

        Çarpmanın ardından otomobilin ön bölümünde yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, Görele Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

