        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        AK Parti Giresun İl Başkanı Yılmaz, GGD'yi ziyaret etti

        AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Giresun Gazeteciler Derneği'ni (GGD) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 11:47 Güncelleme: 12.01.2026 - 11:52
        AK Parti Giresun İl Başkanı Yılmaz, GGD'yi ziyaret etti
        AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Giresun Gazeteciler Derneği'ni (GGD) ziyaret etti.

        Yılmaz, yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette GGD Başkanı Belir Bayram ile bir süre sohbet etti.

        Gazetecilerin günlerini kutlayan Yılmaz, istek ve talepleri dinledi.

        Giresun'da AK Parti'nin yatırımlarının devam ettiğini belirten Yılmaz, devam eden ve başlayacak yeni projeleri yakından takip etmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

