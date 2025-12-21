GÜNCELLEME - Giresun'da trafik kazasında ölen abla ve kardeşi defnedildi

Giresun'un Tirebolu ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 3 kişiden abla ve kardeşi toprağa verildi.

Şerif K. (71) idaresindeki tır ile Galip Demiral (35) yönetimindeki otomobil, Tirebolu-Doğankent kara yolunda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile beraberindeki ablası Gülcan Demiral (52) ve kardeşi Dilara Elmas Yılmaz (29) yaşamını yitirdi, tır sürücüsü ise yaralandı.

Cenazeleri Tirebolu Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan abla ile kardeşi için Arslancık Köyü Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene iki kardeşin ailesi ile yakınlarının yanı sıra Tirebolu Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Aydın ve vatandaşlar katıldı.

İkindi vakti kılınan namazın ardından abla ve kardeşin cenazeleri aynı köydeki aile kabristanlığında defnedildi.

Yılmaz'ın cenazesinin ise yarın toprağa verileceği öğrenildi.