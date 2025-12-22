Giresun'da okulun havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi kurtarıldı
Giresun'da okulun havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kent merkezindeki özel bir lisenin havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğinin fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.
İhbar üzerine okula gelen itfaiye ekibi, kedinin bulunduğu yeri tespit ederek duvarı kırdı.
Mahsur kaldığı yerden çıkarılan kedi, kontrolleri yapılmak üzere veterinere götürüldü.
