        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da okulun havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi kurtarıldı

        Giresun'da okulun havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 14:50 Güncelleme: 22.12.2025 - 14:50
        Kent merkezindeki özel bir lisenin havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğinin fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.

        İhbar üzerine okula gelen itfaiye ekibi, kedinin bulunduğu yeri tespit ederek duvarı kırdı.

        Mahsur kaldığı yerden çıkarılan kedi, kontrolleri yapılmak üzere veterinere götürüldü.

