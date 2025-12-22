Giresun'da trafik kazasında ölen kadının cenazesi defnedildi

Giresun'un Tirebolu ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren kadının cenazesi toprağa verildi.

Tirebolu-Doğankent kara yolunda tır ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 3 kişiden Dilara Elmas Yılmaz (29) için Cintaşı Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Öğle vakti kılınan namazın ardından Yılmaz'ın cenazesi Güce ilçesine götürüldü.

İlit köyü Ağalıkkıran Camisi'nde kılınan namazın ardından Yılmaz'ın cenazesi, aile kabristanlığında defnedildi.

İlçede dün Şerif K. (71) idaresindeki tır ile Galip Demiral (35) yönetimindeki otomobil, Tirebolu-Doğankent kara yolunda çarpmıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile ablası Gülcan Demiral (52) ve Dilara Elmas Yılmaz yaşamlarını yitirmişti.