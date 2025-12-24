Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Uzman Çavuş Ayvaz'ın cenazesi defnedildi

        Muğla'da halı saha maçı sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Hava Uzman Çavuş Murat Ayvaz, memleketi Giresun'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 14:21 Güncelleme: 24.12.2025 - 14:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Uzman Çavuş Ayvaz'ın cenazesi defnedildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'da halı saha maçı sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Hava Uzman Çavuş Murat Ayvaz, memleketi Giresun'da toprağa verildi.

        Dalaman 16'ncı Hava Jet Üs Komutanlığı'nda görevli 37 yaşındaki Ayvaz, halı saha maçının ardından rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Cenazesi, Giresun'un Bulancak ilçesine getirilen Ayvaz için Sarayburnu Camisi'nde tören düzenlendi.

        Törene, Ayvaz'ın annesi Aynur, babası Adnan, eşi Zeynep ve kızı Cemre Ayvaz'ın (8) yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Bulancak Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç ile vatandaşlar katıldı.

        Ayvaz, öğle vaktine müteakip kılınan cenaze namazın ardından Bulancak Eski Mezarlıkta defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        MEB'den fenomen öğretmenlere inceleme
        MEB'den fenomen öğretmenlere inceleme
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama

        Benzer Haberler

        Coğrafi işaretli Görele Dondurması kış mevsiminde de ilgi görüyor
        Coğrafi işaretli Görele Dondurması kış mevsiminde de ilgi görüyor
        Espiye'den kısa kısa
        Espiye'den kısa kısa
        Giresun'da "Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon" toplantısı gerçekleştiril...
        Giresun'da "Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon" toplantısı gerçekleştiril...
        Giresun'dan mavi yemiş atağı
        Giresun'dan mavi yemiş atağı
        Giresun'da trafik kazasında ölen kadının cenazesi defnedildi
        Giresun'da trafik kazasında ölen kadının cenazesi defnedildi
        Giresun'dan kısa kısa
        Giresun'dan kısa kısa