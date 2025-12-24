Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 20. haftasında Altınpost Giresunspor, sahasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 28-23 yendi.
Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını, ev sahibi ekip 15-13 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında üstünlüğünü koruyan Altınpost Giresunspor, salondan 28-23 galip ayrıldı.
Öte yandan, maçın ikinci yarısında oyuncular arasında arbede yaşandı.
Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sona eren arbedenin ardından Altınpost Giresunspor'dan Şener Can, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'dan Emirhan Aydemir, Eren Alp Mete ile Kayra Mete kırmızı kart gördü.
