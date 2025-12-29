Üniversiteliler, anaokulu öğrencileriyle "Bilim-Çocuk El Ele" etkinliğinde buluştu

Bu kazanımların ilerleyen yıllarda fen başarısına olumlu katkı sağladığına işaret eden Uludağ, etkinliğe katkı sağlayan anaokulu yöneticilerine ve öğretmenlere teşekkür etti.

Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gonca Uludağ, yaptığı açıklamada, erken yaşlarda bilimle tanışan çocukların merak, gözlem ve problem çözme becerilerinin hızla geliştiğini belirtti.

Yaşam bilimleri, fiziksel bilimler, yer ve uzay bilimleri ile mühendislik alanlarına yönelik üniversite öğrencilerince hazırlanan 240 farklı materyale çocuklar ilgi gösterdi.

Giresun'da üniversite öğrencileri "Bilim-Çocuk El Ele" etkinliğinde anaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

