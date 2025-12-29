Habertürk
Habertürk
        Giresun Haberleri

        Üniversiteliler, anaokulu öğrencileriyle "Bilim-Çocuk El Ele" etkinliğinde buluştu

        Giresun'da üniversite öğrencileri "Bilim-Çocuk El Ele" etkinliğinde anaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        29.12.2025 - 16:25
        Üniversiteliler, anaokulu öğrencileriyle "Bilim-Çocuk El Ele" etkinliğinde buluştu
        Giresun'da üniversite öğrencileri "Bilim-Çocuk El Ele" etkinliğinde anaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

        Giresun Üniversitesi (GRÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencilerince Fındıkyurdu Anaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, 3-6 yaş aralığındaki 300 çocuk bilimi eğlenerek keşfetti.

        Etkinliğe katılan çocuklar deney, fen, öykü, oyun, drama çalışmaları, şarkı, kodlama, robotik etkinlikleriyle bilimsel süreçleri deneyimleme fırsatı buldu.

        Yaşam bilimleri, fiziksel bilimler, yer ve uzay bilimleri ile mühendislik alanlarına yönelik üniversite öğrencilerince hazırlanan 240 farklı materyale çocuklar ilgi gösterdi.

        Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gonca Uludağ, yaptığı açıklamada, erken yaşlarda bilimle tanışan çocukların merak, gözlem ve problem çözme becerilerinin hızla geliştiğini belirtti.

        Bu kazanımların ilerleyen yıllarda fen başarısına olumlu katkı sağladığına işaret eden Uludağ, etkinliğe katkı sağlayan anaokulu yöneticilerine ve öğretmenlere teşekkür etti.

