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        Espiye'de hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı

        Giresun'un Espiye ilçesinden 48 kişilik hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 14:06 Güncelleme: 22.05.2024 - 14:06
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        Espiye'de hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı
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        Giresun'un Espiye ilçesinden 48 kişilik hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

        İlçedeki halk pazarı alanında gerçekleştirilen programda, din görevlilerince Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilerek ilahiler okundu.

        Espiye Müftüsü Osman Gülbe, törende yaptığı konuşmada, kura sonucu hacca gitmeye hak kazananların çok nasipli olduklarını belirtti.

        Hacı adaylarına ibadetini yaparken sabırlı olmalarını tavsiye eden Gülbe, "Kutsal topraklarımıza giden hac yolcularımızı dualarla yolcu ediyoruz. Rabbim hemşehrilerimize, hac yolculuklarına hayırlısıyla gidip gelmeyi nasip etsin." dedi.

        Duaların ardından hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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