Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Sopayla döverek öldürüp, cesedini uçuruma attılar

        GİRESUN'da 50 gün önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Durmuş Demir'in (52) ormanda cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 17:09 Güncelleme: 22.05.2024 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sopayla döverek öldürüp, cesedini uçuruma attılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        GİRESUN’da 50 gün önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Durmuş Demir’in (52) ormanda cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, Demir’i döverek öldürüp, cesedini uçuruma attıklarını, olay yerinden ayrıldıkları kamyonetini de yaktıklarını itiraf etti.

        Kent merkezinde yaşayan Durmuş Demir, 2 Nisan’da 61 DF 043 plakalı kamyonetiyle ayrıldığı evine dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ve jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı ancak Demir’e ulaşılamadı. 5 Nisan’da Keşap ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi’ndeki bir bahçede Durmuş Demir’in kamyoneti yanmış halde bulundu. Kamyonette Demir’e ait bulguya rastlanmayınca, cinayet şüphesi üzerine soruşturma başlatıldı.

        Özel ekip oluşturan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını incelemeye aldı. Yürütülen çalışmalarda İ.O., O.A. ve F.O. gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularında kent merkezinde buluştukları Durmuş Demir’e ait kamyonetle Yağlıdere ilçesine bağlı Ekin Yaylası’na gittiklerini, burada Demir’i sopayla döverek, cesedini uçuruma attıklarını ve olay yerinden ayrıldıkları kamyoneti de ateşe verdiklerini itiraf etti.

        Şüphelilerin yer gösterimi sonrası soruşturmayı genişleten ekipler, yayladaki ormanda Durmuş Demir’in cansız bedenine ulaştı. Demir’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

        Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        "Değişen koşullarda belgeler güncellenir"
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Kadın katilini öldüren boğuşma!
        Kadın katilini öldüren boğuşma!
        Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu'ndaki 5 katlı binayı kaptırdı
        Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen tefeci kurbanı: Beyoğlu'ndaki 5 katlı binayı kaptırdı
        KKTC'de enflasyon ve açlık sınırı ne kadar?
        KKTC'de enflasyon ve açlık sınırı ne kadar?
        Eşini öldüren kocadan yalancı tanıklık teklifi: Senin iki kelimen beni 20 sene indirecek
        Eşini öldüren kocadan yalancı tanıklık teklifi: Senin iki kelimen beni 20 sene indirecek
        Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
        Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        O takımın kapısından dönmüş!
        O takımın kapısından dönmüş!
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Gelinliği gündem oldu
        Gelinliği gündem oldu
        Fransa'nın özerk bölgesinde karışıklık sürüyor!
        Fransa'nın özerk bölgesinde karışıklık sürüyor!
        Bir adet ağrı kesici hap içti! Ölüm uykusunda sır çözülemedi!
        Bir adet ağrı kesici hap içti! Ölüm uykusunda sır çözülemedi!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Ülkelere göre öpücük haritası
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar
        Derbinin faturası ne olacak?
        Derbinin faturası ne olacak?

        Benzer Haberler

        CHP Giresun Milletvekili Gezmiş, rafting finallerinde başarılı olan öğrenci...
        CHP Giresun Milletvekili Gezmiş, rafting finallerinde başarılı olan öğrenci...
        Giresun'un yeşil lezzetleri gastronomi festivali yapılacak
        Giresun'un yeşil lezzetleri gastronomi festivali yapılacak
        Espiye'de hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı
        Espiye'de hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı
        Dayısını bıçaklayarak öldürdü
        Dayısını bıçaklayarak öldürdü
        Giresun'da bir kişi akrabasını bıçaklayarak öldürdü
        Giresun'da bir kişi akrabasını bıçaklayarak öldürdü
        Devlet desteğiyle başladığı hayvancılığı 16 yıldır sürdürüyor
        Devlet desteğiyle başladığı hayvancılığı 16 yıldır sürdürüyor