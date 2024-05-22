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        CHP Giresun Milletvekili Gezmiş, rafting finallerinde başarılı olan öğrencileri ziyaret etti

        CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, rafting yarışlarında başarı gösteren Espiye Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 16:18 Güncelleme: 22.05.2024 - 16:18
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        CHP Giresun Milletvekili Gezmiş, rafting finallerinde başarılı olan öğrencileri ziyaret etti
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        CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, rafting yarışlarında başarı gösteren Espiye Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ziyaret etti.

        Gezmiş, Düzce'deki Melen çayında organize edilen Okul Sporları Rafting Gençler Türkiye finallerinde, Türkiye şampiyonu olan Genç Kızlar Rafting Takımı ile Karma Rafting Takımı ve Türkiye üçüncüsü olan Genç Erkekler Rafting Takımını tebrik etti.

        TUBİTAK projesi kapsamında TEKNOFEST'e katılmak için hazırlanan Elektrikli Araba Projesi çalışmasını da inceleyen Gezmiş, öğretmen ve öğrencileri kutladı.

        Gezmiş, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, genç sporcuların her zaman yanında olacaklarını kaydetti.

        Ziyarette Milletvekili Gezmiş'e Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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