Gişede başarılı korku komedi filmleri

2 - Korkunç Bir Film (2000)

(Scary Movie)



Keenen Ivory Wayans’ın yönettiği, senaryosu Marlon ve Shawn Wayans’ın dahil olduğu 6 kişilik bir ekip tarafından yazılan film, 1990’lı yıllarda gerçekleştirilen popüler korku filmleri ve televizyon dizilerinin parodisi niteliğini taşır. Ağırlıklı olarak ‘Çığlık’ (Scream - 1996) ve ‘Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum’ (I Know What You Did Last Summer - 1997) filmleri öne çıkar. ‘Halloween’ (1978), ‘The Shining’ (1980), ’13. Cuma’ (Friday the 13th - 1980), ‘Altıncı His’ (The Sixth Sense -1999) ve ‘Blair Cadısı’ (The Blair Witch Project - 1999) gibi korku filmlerinin yanı sıra ‘The Matrix’ (1999) ve ‘Olağan Şüpheliler’ (The Usual Suspects) gibi farklı türlerdeki popüler filmlerin parodisi de yapılır. Hikâye, otomobille çarparak öldürdükleri birinin cesedini göle atan 6 gencin bir yıl sonra hayalet maskeli bir katil tarafından takip edilmeleri üzerine kuruludur.

Kuzey Amerika toplam hasılat: $157,019,771