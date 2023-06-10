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Gişede başarılı korku komedi filmleri

Korku - komedi özellikle 1980’lerde moda olan bir türdü. Sonraki yıllarda da gişelerde başarısını sürdürdü. Türün çok farklı bir örneği olan ‘Korkuyorum’un (Beau is Afraid) gösterime girdiği hafta, ABD ve Kanada gişelerinde en başarılı olan 10 korku – komedi filmini sıraladık. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın yazısı.

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  • Gişede başarılı korku komedi filmleri

    10 - Zombieland (2009)

    Deli dana hastalığı olarak başlayıp ABD’yi zombiler ülkesi haline getiren salgından enfekte olmadan kurtulanlardan biridir kolej öğrencisi Columbus (Jesse Eisenberg)… Yüksek paranoyası ve zekâsıyla hayatta kalan Columbus’un yolu, yegâne amacı çörek yemek olan sert erkek Tallahassee (Woody Harrelson) ile kesişir. Zıt karakterli bu ikiliye daha sonra Emma Stone ile Abigail Breslin’in oynadığı iki kız kardeş katılır. Hedefleri zombilerin olmadığı huzurlu bir yuva bulmaktır. Bu yolculuk öyküsünde kara mizah kadar duygusallığa da yer var. Ama tüm bunlar filmin şiddet dozunun düşük olduğu anlamına gelmemeli. Rhett Reese ve Paul Wernick’in yazdığı, Ruben Fleischer’in yönettiği ‘Zombieland’, ABD’de en çok seyirci toplayan zombi filmlerinden biri oldu.
    Kuzey Amerika toplam hasılat: $75,590,286
  • Gişede başarılı korku komedi filmleri

    9 - Karanlık Gölgeler (2012)
    (Dark Shadows)

    1966 – 1971 yılları arasındaki popüler bir Amerikan TV dizisinin uyarlamasıydı... Dizinin başarısının sırrı gündüz kuşağına, fantezi - korku havası getirmesi ve bunu “beyaz dizi” duygusallığıyla birleştirmesiydi. Yönetmen Tim Burton’ı cezbeden yanı ise belli ki gotik unsurlar ve eksantrik karakterlerdi. Burton, karizmatik vampir Barnabas Collins (Johnny Depp) üzerinden kuruyordu öyküyü. Barnabas, iki asır kaldığı toprak altından tesadüfen çıkarılıp evine geri döndüğünde takvimler 1972’yi gösteriyordu. Johnny Depp’in mizah ağırlıklı yorumunun da katkısıyla, Barnabas’ın âşık, iş insanı, aile büyüğü ve vampir olarak ayakta durma çabası, öyküyü ayakta tutan en önemli unsurdu. Onun karşısındaki en güçlü ve çelişkili karakter ise hizmetçilikten iş kadınlığına terfi eden cadı Angie’ydi. “Cadı - vampir ilişkisi ve ticari rekabeti”, çok eğlenceli sahneler içeriyordu. Filmin en çekici yanı, biraz abartılmış, hoş bir 70’li yıllar atmosferini gotiğin karanlığıyla birleştirebilmesiydi.
    Kuzey Amerika toplam hasılat: $79,727,149
  • Gişede başarılı korku komedi filmleri

    8 - Goosebumps: Canavarlar Firarda (2015)
    (Goosebumps)

    R.L. Stine’ın eserlerinden esinlenerek sinemaya uyarlanan “Goosebumps: Canavarlar Firarda”, korkuyu sadece oltanın ucundaki yem olarak kullanan filmlerden biri. Kızı Hannah (Odeya Rush) ile inziva hayatı yaşayan korku kitapları yazarı R.L. Stine (Jack Black), “Goosebumps” serisinin orijinal daktilo kopyalarını sihirli olduğu için yıllardır kilit altında tutmaktadır. Arkadaşı Hannah’ya kötü bir şey oldu diye gizlice eve giren Zach (Dylan Minnette), kazayla bazı kitapların kilitlerini kırar. Stine’ın hayalî karakterleri arasında en kötü niyetli ve zeki olanını özgür bıraktığının farkında değildir. Artık bir yanda kitaplardan çıkan ve kasabaya hâkim olmaya çalışan canavarlar ordusu, diğer yanda ise onlara engel olmak isteyenler vardır. Rob Letterman’in yönettiği “Goosebumps” “renkli, komik canavarlar”ıyla 1980’li yılların korku komedi filmlerini hatırlatıyor.  Film, bu yanıyla çeşit çeşit mahlukun cirit attığı bir oyun parkını andırıyor.
    Kuzey Amerika toplam hasılat: $80,080,379
  • Gişede başarılı korku komedi filmleri

    7 - Korkunç Bir Film 4 (2006)
    (Scary Movie 4)

    Cindy (Anna Faris), yaşadığı evin bir hayaleti olduğunu keşfeder. Küçük bir erkek çocuğudur bu… Cindy’nin hayaletten kurtulması için onu öldüren kişiyi bulması gerekmektedir. Bu arada, ‘Tr-iPods’ adını taşıyan yaratıklar tarafından işgal edilmekte olan dünyayı kurtarma görevi de Cindy’ye düşer… Önceki filmlerden farklı olarak ilk kez The Weinstein Company imzasıyla gösterime giren filmi David Zucker yönetti. Regina Hall ve Anna Faris’in son kez oynadığı filmin diğer yıldızları arasında Shaquille O’Neal, Bill Pullman, Leslie Nielsen ve Michael Madsen gibi isimler de yer aldı. Film Türkiye’de 176 bini aşkın seyirciye ulaşmıştı.
    Kuzey Amerika toplam hasılat: $90,710,620
  • Gişede başarılı korku komedi filmleri

    6- Korkunç Bir Film 3 (2003)
    (Scary Movie 3)

    Serinin David Zucker tarafından yönetilen ilk filmi… Önceki iki filme yazar, yönetmen ve oyuncu olarak imza atan Wayans kardeşlerin hiçbir görev almadığı ‘Korkunç Bir Film 3’, Japon korku sineması klasiği ‘Halka’nın (Ringu) parodisi olan bir sahneyle açılıyor. Önceki iki filmin yıldızları Regina Hall ve Anna Faris’in bir kez daha rol aldığı yapımın oyuncu kadrosunda Charlie Sheen, Kevin Hart ve Leslie Nielsen gibi isimler de göze çarpıyor. ‘Halka’nın yanı sıra ‘İşaretler’ (Signs), ‘The Matrix Reloaded’ ve ‘8 Mile’ gibi farklı türlerdeki filmlerin tiye alındığını da belirtelim.
    Kuzey Amerika toplam hasılat: $110,003,217
  • Gişede başarılı korku komedi filmleri

    5 - Hayalet Avcıları 2 (1989)
    (Ghostbusters II)

    İlkinden 5 yıl sonrasını anlatan filmde Hayalet Avcıları, güçlü bir hayaletle savaşırken çevreye verdikleri zarar nedeniyle büyük tepki görürler. Tepki öylesine büyür ki şehirdeki faaliyetlerine son verilir. Öte yandan, şehir sakinleri yaklaşan büyük tehdidin farkında değillerdir. Müzedeki bir tablonun içinde gizlenen çok tehlikeli bir hayalet, serbest kalmak üzeredir. New York’un bir kez daha Hayalet Avcılarına muhtaç olacağı günler yaklaşmaktadır. İlk filmin yıldızlarını yeniden buluşturan filmi Ivan Reitman yönetir.
    Kuzey Amerika toplam hasılat: $112,494,738
  • Gişede başarılı korku komedi filmleri

    4 - Hayalet Avcıları (2016)
    (Ghostbusters)

    Hikâyeyi yeni baştan ele alarak günümüze taşıyan 2016 yapımı film, seriyi kadın hayalet avcıları üzerinden sürdürüyor. Akademik kariyeri adına hayaletlere inandığı halde inanmıyormuş gibi yapan Erin Gilbert (Kristen Wiig) ve hayalet bulma tutkusuyla yanıp tutuşan Abby’yi (Melissa McCarthy) tanıyoruz önce. Erin’in yıllar önce yazdığı kitabı reddetmesi, üniversitede kalmak için söylediği yalanlar ve terk ettiği Abby ile ilk karşılaşması, eğlenceli sahnelere vesile oluyor. Mühendislik harikası silahlar yapan bıçkın dâhi Holtzmann (Kate McKinnon), ekibe son katılan cevval Patty (Leslie Jones) ve sakar, beceriksiz ama yakışıklı resepsiyonist Kevin (Chris Hemsworth) ile Hayalet Avcıları tamamlanıyor. Yönetmen Paul Feig’in Katie Dippold ile yazdığı senaryoda Erin, Abby ve Patty’nin ortak özelliği, çevreleri ve toplum tarafından yeterince iyi anlaşılamayan, dışlanmış insanlar olmaları... Sadece hayaletlere karşı savaşmak değil, oldukları gibi kabul görmek de istiyorlar. Filmin en hoş yanı, Erin ile Abby’nin bu onaylanma isteğini komediye dönüştürmekteki başarısı.
    Kuzey Amerika toplam hasılat: $128,350,574
  • Gişede başarılı korku komedi filmleri

    3 - Gremlins (1984)

    İşleri pek yolunda gitmeyen mucit, Çin Mahallesi’nde girdiği dükkânda gördüğü mogwai denen şirin ve küçük hayvanı oğlu Billy’ye Noel hediyesi olarak almak ister. Dükkân sahibi satılık olmadığını söylese de oğlu babasından gizli olarak satışı gerçekleştirir. Ama uymaları gereken üç önemli kural vardır. Mogwai ışığa maruz kalmayacak, suyla temas etmeyecek ve gece yarısından sonra asla beslenmeyecektir… Hayvanı çok seven ve Gizmo ismini takan Billy kurallara uymadığında mogwai’lerin çoğaldığını görür. Üstelik hiçbirisi Gizmo gibi şirin ve uysal değildir. Büyüdükçe kontrolden çıkar ve sayıları artar. Kısa sürede şehrin içinde dolaşmaya ve insanların başına bela olmaya başlarlar. Canavarlar hem korkunç hem komiktirler. Chris Columbus’un yazdığı, Joe Dante’nin yönettiği filmin yapımcılarından biri Steven Spielberg’di.
    Kuzey Amerika toplam hasılat: $148,168,459
  • Gişede başarılı korku komedi filmleri

    2 - Korkunç Bir Film (2000)
    (Scary Movie)

    Keenen Ivory Wayans’ın yönettiği, senaryosu Marlon ve Shawn Wayans’ın dahil olduğu 6 kişilik bir ekip tarafından yazılan film, 1990’lı yıllarda gerçekleştirilen popüler korku filmleri ve televizyon dizilerinin parodisi niteliğini taşır. Ağırlıklı olarak ‘Çığlık’ (Scream - 1996) ve ‘Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum’ (I Know What You Did Last Summer - 1997) filmleri öne çıkar.  ‘Halloween’ (1978), ‘The Shining’ (1980), ’13. Cuma’ (Friday the 13th - 1980), ‘Altıncı His’ (The Sixth Sense -1999) ve ‘Blair Cadısı’ (The Blair Witch Project - 1999) gibi korku filmlerinin yanı sıra ‘The Matrix’ (1999) ve ‘Olağan Şüpheliler’ (The Usual Suspects) gibi farklı türlerdeki popüler filmlerin parodisi de yapılır. Hikâye, otomobille çarparak öldürdükleri birinin cesedini göle atan 6 gencin bir yıl sonra hayalet maskeli bir katil tarafından takip edilmeleri üzerine kuruludur.
    Kuzey Amerika toplam hasılat: $157,019,771
  • Gişede başarılı korku komedi filmleri

    1 - Hayalet Avcıları (1984)
    (Ghostbusters)

    Dan Aykroyd’un 1980’lerin başlarında, partneri John Belushi ve kendisi için planladığı bir projeydi… Aykroyd, Belushi’nin genç yaşta hayatını kaybetmesinin ardından Harold Ramis’le birlikte senaryoyu yeniden yazarken eski usul matrak hayalet hikâyelerini dönemin özel efekt sinemasıyla birleştirmeyi düşünüyordu. Ama sonuçta daha önce çekilmiş hiçbir filme benzemeyen özgün bir iş çıktı ortaya. ‘Korku - komedi’ janrının gözde olduğu bir dönemdi ve film gişelerde öylesine başarılı oldu ki, video oyunları, devam filmleri, çizgi romanları, kitapları ve oyuncaklarıyla 37 yıldır hayatını sürdüren bir ‘eğlence markası’ haline geldi. Film, Columbia Üniversite’sinden kovulan üç parapsikoloji uzmanının, New York’ta sayıları giderek artan hayaletleri yakalamak için kendi işlerini kurmaları sonrasında yaşadıklarını anlatıyordu. Ivan Reitman’ın yönettiği filmin başrollerinde Dan Aykroyd, Bill Murray ve Sigourney Weaver oynuyordu.
    Toplam hasılat: $229,242,989 

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