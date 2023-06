8 - GENÇ TİTANLAR FİLMİ (2018)

(Teen Titans Go! To The Movies)



2013'te televizyonda yayınlanmaya başlanan “Teen Titans Go!”, Robin'in liderlik ettiği genç süper kahramanların serüvenlerini anlatan bir animasyon dizisi... Stil olarak eski tarz çocuk animasyonlarının grafik tarzına yakın, daha basit ama canlı ve renkli bir görsel dile sahip. Dizinin ilk sinema uyarlaması da aynı görsel atmosferi koruyor. Öykü, Genç Titanlar'ın bir sinema filminde oynama özlemi üzerine kurulu... Genç Titanların “ille de film” diye tutturmaları, popülerliği başarı ölçütü olarak almaları ve benmerkezcilikleriyle dalga geçiliyor ama büyüklerin dünyasına kendilerini kabul ettirme istekleri, inatçılıkları ve kararlılıklarıyla alay edilmiyor. Film özü itibarıyla büyüklerin dünyasında var olmak isteyen çocuklarla ilgili bir öykü anlatıyor. Peter Rida Michail ile Aaron Horvath'ın yönettiği filmin yetişkinler için en eğlenceli yanı, süper kahramanlar dünyasıyla ilgili espriler... Toplam hasılat: $52,090,236