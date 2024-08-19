Gizli soruşturma! Evlerinin salonunda vuruldular

VÜCUTLARINA ÇOK SAYIDA MERMİ İSABET ETTİ

Silah sesini duyanlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde vücutlarının çeşitli yerlerine çok sayıda mermi isabet eden 2 erkeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti.