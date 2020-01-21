Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

İspanyol teslimat girişimi Glovo, Türkiye’nin de içinde bulunduğu dört ülkede operasyonlarını durdurma kararı aldığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, söz konusu dört ülkenin Türkiye, Mısır, Uruguay ve Porto Riko olduğu bildirildi.

Şirketin konuya dair yaptığı açıklamada, alınan kararın operasyonu konsolide etme ve kaynakların kısa vadede kârlılığa

erişebileceği bölgelere kaydırma stratejisinin bir parçası olduğu bildirildi.

Kararın, 2019 yılında anavatanı İspanya'da kârlılığa erişen girişimin, 2021 başından itibaren global çapta kârlılığa ulaşmak hedefiyle alakalı olduğu aktarılıyor.

Uygulamanın önümüzdeki birkaç hafta boyunca Türkiye, Mısır, Uruguay ve Porto Riko pazarlarında aktif kalmaya devam edeceği bilgisi verildi.

'TÜRKİYE'DEN ÇIKMA KARARI KOLAY ALINMADI'

Konuya ilişkin konuşan Glovo Kurucu Ortağı ve CEO’su Oscar Pierre, "Özellikle Türkiye gibi başarılı bir operasyon

yürüttüğümüz bir ülkede bu kararı vermek bizim için çok zor oldu. Ancak bu dört pazardan çıkış yapmamız, Güneybatı & Doğu Avrupa, Latin Amerika ve Sahra Altı Afrika bölgelerinde liderliğimizi güçlendirmemizi ve en geç 2021 başında ulaşmak istediğimiz karlılık hedefimize ulaşmamızı sağlayacak" dedi.

Türkiye'deki kuryelerine yönelik de açıklamalarda bulunan Pierre, "Kuryelerimize, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza değer yaratmaya devam edeceğiz.Türkiye’deki tüm kuryelerimize, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza yoğun emekleri, bize olan bağlılıkları ve süregelen destekleri için teşekkür ettiğimizin bilinmesini isterim" dedi.

SON ALDIĞI YATIRIM İLE 'UNICORN' OLMUŞTU

Glovo'nun tüm dünyada 2.5 milyonun üzerinde aylık aktif kullanıcısı ve 25 bin iş ortağı bulunuyor. Şirket, 22 ülkede ve 298 şehirde faaliyet gösterirken, 2 binden fazla çalışan ve 51 bin kuryeye sahip.

Glovo, Türkiye'de İstanbul başta olmak üzere, Ankara ve İzmir'de hizmet veriyordu.

İspanyol girişim en son Aralık ayında Mubadala liderliğindeki yatırım turunu 167 milyon dolar ile tamamlayarak, değerini milyar dolarlın üzerine çıkarmış ve 'unicorn' statüsü kazanmıştı.

PAZARDA REKABET ARTTI

Glovo'nun faaliyet gösterdiği online teslimat pazarında son dönemde çetin bir rekabet yaşanıyor.

2018'e kadar yerli girişimlerden Getir'in tek oyuncu olduğu pazarda, son bir yıldır İstegelsin, Glovo ve Yemeksepeti bünyesindeki Banabi de pay kapmaya başladı.

Bu gibi girişimlerin yanı sıra, Carrefoursa ve Migros gibi perakende markaları da kendi çözümlerini sunmaya başladı.

2015'ten bu yana online teslimat sektöründe faaliyet gösteren Getir, en son geçtiğimiz hafta Silikon Vadisi yatırımcılarından 38 milyon dolarlık yatırım alarak ses getirmişti.